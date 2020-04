In che senso, Buona Pasqua? (Di domenica 12 aprile 2020) Come possiamo dirci – senza guardarci negli occhi, se non attraverso schermi che trasmettono schermi (e “schermirsi” sarà il nostro prossimo futuro) – cose come “auguri”, come “Buona Pasqua”, come “resurrezione”, come “rinascita”, quando al massimo possiamo dirci “Buona resistenza”, e pensare alla rinascita come a un sogno e un rovello: rinasceremo certamente, ma chissà in quale forma.E forse dobbiamo pensarla adesso, in questi giorni di attese, la forma che vogliamo.Così Buona Rinascita a Valeria, il medico, che in ospedale, ogni giorno, è costretta a misurare e mappare gli spazi, i contatti, i millimetri che la dividono da pazienti e colleghi, e allora tocca tutti con le parole.Buona Rinascita a Michele, che sta a casa da un mese solo con la badante e si strugge per i ... Leggi su huffingtonpost Politica : Conte e opposizioni bacchettati anche dai vescovi - che invitano a recuperare il senso dello Stato

Silenzio-assenso : le aziende che tornano al lavoro in deroga ai codici Ateco (e le prefetture non controllano)

Che cosa significa e da dove nasce il "buon senso"? Risponde la Crusca (Di domenica 12 aprile 2020) Come possiamo dirci – senza guardarci negli occhi, se non attraverso schermi che trasmettono schermi (e “schermirsi” sarà il nostro prossimo futuro) – cose come “auguri”, come “”, come “resurrezione”, come “rinascita”, quando al massimo possiamo dirci “resistenza”, e pensare alla rinascita come a un sogno e un rovello: rinasceremo certamente, ma chissà in quale forma.E forse dobbiamo pensarla adesso, in questi giorni di attese, la forma che vogliamo.CosìRinascita a Valeria, il medico, che in ospedale, ogni giorno, è costretta a misurare e mappare gli spazi, i contatti, i millimetri che la dividono da pazienti e colleghi, e allora tocca tutti con le parole.Rinascita a Michele, che sta a casa da un mese solo con la badante e si strugge per i ...

borghi_claudio : @albert_jura @davide_vecchi Legga qui e ripassi. Se il Governo non viene in Parlamento la colpa è sua, non mia. Ed… - AzzolinaLucia : Il governo sta lavorando con serietà e senso di responsabilità, cercando di fare i giusti passi che possano riporta… - marattin : 4) E PERCHÉ NON È STATA STABILITA? Forse perché qualcuno si è chiesto che senso ha continuare a replicare piccoli M… - acaitaliasati : RT @marco_gervasoni: Ah adesso è ricatto. ??????Quando c’era Salvini erano invece “disperati che fuggono dalla guerra”. Ma non hanno neanche i… - jaderizzo : RT @_cleo_____: in che senso usare #gaiagozzi significa tenere davvero a lei, mentre usare #amici19 significa solo cazzeggiare?? voi non st… -

Ultime Notizie dalla rete : che senso In che senso, Buona Pasqua? L'HuffPost Milan, Ibrahimovic niente lockdown. La Svezia è un po' diversa

A parte i collegamenti in videochiamata con l’Italia, le notizie che arrivano dai compagni e il senso di precarietà che ormai pervade anche la compostissima Svezia. Ci sono foto che ritraggono Zlatan ...

Notizie coronavirus oggi, sabato 11 aprile

Questo monitoraggio "deve svolgersi uniformemente sul territorio nazionale per contenere la diffusione di quei fenomeni criminali che costituiscono una grave minaccia al tessuto dell'economia legale.

A parte i collegamenti in videochiamata con l’Italia, le notizie che arrivano dai compagni e il senso di precarietà che ormai pervade anche la compostissima Svezia. Ci sono foto che ritraggono Zlatan ...Questo monitoraggio "deve svolgersi uniformemente sul territorio nazionale per contenere la diffusione di quei fenomeni criminali che costituiscono una grave minaccia al tessuto dell'economia legale.