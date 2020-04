Coronavirus, Spagna: 619 vittime nelle ultime 24 ore, i contagi calano a 4167 (Di domenica 12 aprile 2020) In Spagna ci sono stati 619 decessi per il Covid19 nelle ultime 24 ore, oltre 100 in più rispetto ai 510 di ieri, che era stato il numero più basso degli ultimi 19 giorni durante i quali si sono registrati anche oltre 900 decessi al giorno. I dati del ministero della Sanità registrano però un calo nel numero dei nuovi contagi, 4167, rispetto a quelli di ieri che erano 4830, che indicano come il Paese potrebbe essere sulla via della ripresa. Le nuove infezioni sono cresciute del 2,6%, portando il numero totale dei casi a 166mila. Mentre i decessi sono quasi 17mila.L'articolo Coronavirus, Spagna: 619 vittime nelle ultime 24 ore, i contagi calano a 4167 Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Spagna : “Distanza sociale anche in spiaggia”

