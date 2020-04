SerLongo : RT @GazzettaDelSud: #Aeroporti in #Sicilia e #Calabria: fino al 3 maggio aperti solo #Palermo, #Catania e #Lamezia - GazzettaDelSud : #Aeroporti in #Sicilia e #Calabria: fino al 3 maggio aperti solo #Palermo, #Catania e #Lamezia… - romi_andrio : RT @marcodemo3: @nucciogatto @borghi_claudio Fottere i vicini è una pratica comune. Es: l'alta velocità si ferma a Napoli. Sicilia senza… - marcodemo3 : @nucciogatto @borghi_claudio Fottere i vicini è una pratica comune. Es: l'alta velocità si ferma a Napoli. Sicili… - IlModeratoreWeb : Virus Sicilia. Ugl: Il Coronavirus mette in ginocchio gli aeroporti Siciliani - -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti Sicilia Aeroporti in Sicilia e Calabria: fino al 3 maggio aperti solo Palermo, Catania e Lamezia Gazzetta del Sud Aeroporti in Sicilia e Calabria: fino al 3 maggio aperti solo Palermo, Catania e Lamezia

Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e ...

Aerei, treni, navi, prorogate le restrizioni Covid nei trasporti fino al 3 maggio

