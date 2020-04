Le Sardine tornano all’attacco: “Salvini e Meloni meschini e irresponsabili” (Di sabato 11 aprile 2020) Le Sardine tornano all’attacco dopo settimane in disparte. L’intervento è sul Mes e sul ruolo dell’opposizione: “Salvini e Meloni sono meschini e irresponsabile. Da diversi giorni diffondono false notizie” Dopo giorni di silenzio, le Sardine tornano a far sentire la propria voce attaccando i leader di opposizione Salvini e Meloni. Il dibattito sul Mes anima … L'articolo Le Sardine tornano all’attacco: “Salvini e Meloni meschini e irresponsabili” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Le sardine tornano a Roma : assenti i fondatori del movimento

“Piazza politica vr. piazza partitica” : le sardine tornano in piazza per chiedere la cancellazione dei decreti sicurezza

Le sardine tornano a Roma : la manifestazione in contemporanea all’evento di Salvini (Di sabato 11 aprile 2020) Leall’attacco dopo settimane in disparte. L’intervento è sul Mes e sul ruolo dell’opposizione: “Salvini esonoe irresponsabile. Da diversi giorni diffondono false notizie” Dopo giorni di silenzio, lea far sentire la propria voce attaccando i leader di opposizione Salvini e. Il dibattito sul Mes anima … L'articolo Leall’attacco: “Salvini ee irresponsabili” proviene da www.meteoweek.com.

xenonian1 : RT @PardiniBeppe: #LECAZZATEDELGOVERNO ORA LE SARDINE TORNANO FUORI COME LE MARGHERITE A PRIMAVERA, PATRIMONIALE PROPOSTA DAL PD SOPRA 80.0… - PardiniBeppe : #LECAZZATEDELGOVERNO ORA LE SARDINE TORNANO FUORI COME LE MARGHERITE A PRIMAVERA, PATRIMONIALE PROPOSTA DAL PD SOPRA 80.000,00 EURO - Newsinunclick : RT @riktroiani: Tornano a parlare le #Sardine: 'No a preclusioni sul #MES senza condizioni, ma servono gli #Eurobond'. - riktroiani : Tornano a parlare le #Sardine: 'No a preclusioni sul #MES senza condizioni, ma servono gli #Eurobond'. - VivianaP1511 : @GiorgioZamboni1 @04Carmen20 @VotersItalia Le sardine riemergono una tantum per dire la loro caxxata, poi tornano negli abissi e ciaone. -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine tornano Le Sardine tornano all’attacco: “Salvini e Meloni meschini e irresponsabili” MeteoWeek Le Sardine tornano all’attacco: “Salvini e Meloni meschini e irresponsabili”

Le Sardine tornano all’attacco dopo settimane in disparte. L’intervento è sul Mes e sul ruolo dell’opposizione: “Salvini e Meloni sono meschini e irresponsabile. Da diversi giorni diffondono false ...

Coronavirus, Lollobrigida (Fdi): proposta Pd è inaccettabile

(askanews) - "Inaccettabile la proposta del gruppo del Pd alla Camera di prelevare soldi da chi ha redditi oltre gli 80mila euro, il tutto travestendolo ipocritamente da contributo di solidarietà quan ...

Le Sardine tornano all’attacco dopo settimane in disparte. L’intervento è sul Mes e sul ruolo dell’opposizione: “Salvini e Meloni sono meschini e irresponsabile. Da diversi giorni diffondono false ...(askanews) - "Inaccettabile la proposta del gruppo del Pd alla Camera di prelevare soldi da chi ha redditi oltre gli 80mila euro, il tutto travestendolo ipocritamente da contributo di solidarietà quan ...