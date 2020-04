Il flashmob lanciato dalla Filarmonica della Scala 

Leggi su agi

(Di sabato 11 aprile 2020) Chi ha uno strumento si faccia avanti, anzi si metta alla finestra, in occasionePasqua, per suonare insieme il Canone di Pachelbel, in segno di vicinanza a medici, operatori sanitari,protezione civile e delle forze dell'ordine, e tutte le persone che stanno dedicando il loro impegno a sostegno di chi soffre. L'invito a partecipare a questo inusualesonoro collettivo, previsto per domenica 12 aprile, alle 12.30, è contenuto in un video musicale di auguri in cui 64 musicistiScala eseguono da remoto il celebre Canone di Pachelbel. Il video, coinvolgente, è stato realizzato grazie alla collaborazione dei musicisti con le immagini e l'audio originali ottenuti dalle tracce singole registrate in presa diretta attraverso gli smartphone. L'orchestra mette a disposizione anche lo spartito per tutti quelli che vorranno ...