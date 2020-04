Giulia De Lellis e Andrea Damante deludono i fan | cosa hanno detto a Verissimo

Leggi su gossipetv

(Di sabato 11 aprile 2020) Il video messaggio diDe: i fan nonapprezzatoDecontinuano a tacere. Tanti, tantissimi, fan aspettavano l’ultima puntata di, quella in onda sabato 11 aprile 2020, per assistere all’annuncio ufficiale del ritorno di fiamma. Ma i Damellispreferito non … L'articoloDei fan:proviene da Gossip e Tv.