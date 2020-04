Coronavirus | Asp Trapani | ‘percentuale positivi in calo con aumento numero di tamponi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 11 aprile 2020) Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – “Dall’ 8 marzo, data in cui è stata attivata l’esecuzione dei tamponi in modo autonomo sul territorio, si è registrato unin percentuale dei casisuldei casi tamponati. Su una media di oltre 200 tamponi eseguiti ogni giorno, compresi quelli effettuati sui pazienti in quarantena, ildeiè in percentuale nettamente inferiore rispetto già a due settimane fa”. A dirlo è il direttore generale dell’Asp diFabio Damiani, alla luce dell’andamento e dell’evoluzione dell’infezione danel territorio trapanese. “Nonostante il, molti dei casisono asintomatici e quindi – sottolinea – questo porta a ritenere che l’unico modo funzionale per l’appiattimento della curva ...