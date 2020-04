Asp Trapani, sono 107 i casi positivi al coronavirus (Di sabato 11 aprile 2020) L’aggiornamento di oggi 11 Aprile 2020 dell’Asp Trapani sulla situazione in provincia Trapani . sono in totale 107 i casi positivi al corona virus e sono così distribuiti: Alcamo 21; C/Vetrano 8; Erice 5; Valderice 12; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 23; Trapani 13; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1 Ricoverati 14Trapani 8: Covid 8Marsala 6: Terapia Intensiva 2/ Terapia Sub Intensiva 2/ Covid 2Il dato relativo ai ricoveri tiene conto delle dimissioni avvenute in data odierna, 11/4/2020 Totale tamponi effettuati 2.397 (221 effettuati ieri di cui 170 eseguiti su pazienti in quarantena) Decessi 4 Guariti 10:7 dimessi da Covid-hospital Marsala, di cui 1 dimesso in data odierna, 11/4, proveniente da Salemi di 53 anni; 2 dimessi da S.Antonio Abate (Tp) di cui 1 in data odierna, 11/4, di 83 ... Leggi su tvio Coronavirus : Asp Trapani - ‘percentuale positivi in calo con aumento numero di tamponi’

