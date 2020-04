Il basket italiano si arrende al virus 

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 aprile 2020) La sirena suona e la partita finisce. Ilha preso una decisione coraggiosa ma inevitabile: niente supplementari e stagione definitivamente chiusa. Staccare la spina per ripartire più forti dopo l'estate sperando che la pandemia, nel frattempo, si trasformi in uno spiacevole ricordo. La notizia era nell'aria da diverse settimane ma ora, con una nota ufficiale sul proprio sito, la Federazione (FIP) l'ha messa nero su bianco. Scudetto non assegnato e stop alle retrocessioni. La composizione dei nuovi campionati, Serie A e A2, sarà comunicata nelle prossime settimane. E non sarà solo una questione sportiva perché sarà l'altra crisi, quella economica, a decidere chi avrà la forza di iscriversi e continuare a proferire il verbo la pallacanestro lungo tutto lo stivale. Quella annunciata dal massimo organo nazionale, e ribadita dalle ...