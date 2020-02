Jasmine Carrisi scappa con Romina Power: “Mia madre è pesante” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Non abbiamo nulla da invidiare alle soap opere più longeve del piccolo schermo; perché ad intrattenere il vasto pubblico amante delle storie intrise e ricche di exploit inaspettati, ci sono le vite reali della coppia più nota e seguita dello spettacolo. Al Bano e Romina Power cavalcano l’attualità ormai da molti anni; soprattutto da quando i fan o le numerose pagine della cronaca rosa amano discutere sul famelico triangolo con Loredana Lecciso. Ad aver interessato nelle ultime ore numerosi followers sembrerebbe esser stata una Stories pubblicata dalla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Jasmine Carrisi, la giovane ragazza nota ormai dal piccolo schermo, pare abbia espresso il desiderio di partire e trasferirsi nella città dove vive Romina Power. Nutre il desiderio di allontanarsi dall’Italia. E chissà, forse da una probabile presenza ingombrante? Come recentemente ha ... Leggi su velvetgossip

