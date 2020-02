Vittorio Sgarbi guarda sotto la gonna di Barbara D’Urso: è polemica (Di martedì 11 febbraio 2020) Nel salotto televisivo di Barbara D’Urso Vittorio Sgarbi ha fatto un gesto che il popolo del web ha aspramente criticato, chiedendo al critico d’arte di scusarsi pubblicamente per ciò che ha fatto. Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso Nel salotto di Barbara D’Urso si è parlato di Morgan e della lite con Bugo al Festival di Sanremo, e l’ex frontman dei Bluvertigo è intervenuto con parole forti contro il collega. A seguire è intervenuto anche il suo amico Vittorio Sgarbi che, approfittando di un momento di distrazione della conduttrice, le ha guardato sotto la gonna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UOMINI e DONNE (@uominidonneee) in data: 10 Feb 2020 alle ore 3:51 PST Il gesto del politico è stato aspramente criticato dal pubblico della rete, che lo ha bollato come un gesto sessista. La conduttrice non si è accorta di niente, ma sul ... notizie

