The Witcher 2: nella seconda stagione arriva un mostro amato dai fan (Di martedì 11 febbraio 2020) The Witcher è stato un enorme successo per Netflix e nella seconda stagione Henry Cavill dovrà vedersela anche con un temuto mostro del videogioco... I fan di The Witcher possono gioire: nella seconda stagione della serie Netflix arriverà un mostro temuto e amato dagli appassionati dei videogiochi: Geralt riuscirà a sconfiggerli come ha fatto per tutte le prime otto puntate? In tantissimi casi, infatti, abbiamo visto il personaggio interpretato da Henry Cavill si è trovato suo malgrado protagonista di feroci combattimenti con le creature più disparate, e pare proprio che per i prossimi episodi in arrivo a fine 2020 o inizio 2021 Geralt dovrà farsi forza, perché stanno arrivando i leshen (o lesny). Un Lesny è una creatura della foresta che, apparentemente, vive solo ... movieplayer

Noovyis : (The Witcher 2: nella seconda stagione arriva un mostro amato dai fan) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher 2: nella seconda stagione arriva un mostro amato dai fan - Pit_0T : @JollyRoger____ C'entra con The Witcher? Sai Jolly, vorrei iniziare a giocarci ma non voglio partire dal 3. I primi… -