Supera 1000, il numero delle persone morte per coronavirus. Sempre più contagiati sulla nave. Muraglia cinese assediata da virus, Xi con mascherina (Di martedì 11 febbraio 2020) Il numero delle persone morte a causa del coronavirus che ha il suo epicentro nella città cinese di Wuhan ha Superato 1000. Ne dà notizia la Cnn, secondo cui le autorità sanitarie della provincia di Hubei hanno riportato il decesso di 103 persone in più nella giornata del 10 febbraio, portando così il numero dei decessi in Cina a 1012 (incluso un morto a Hong Kong), e a livello globale a 1013, dato che una persona è morta nelle Filippine. Intanto, aumentano i casi di contagio del coronavirus a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera isolata nella baia di Yokohama, in Giappone con a bordo anche 35 italiani. Secondo gli ultimi dati, diffusi dalla Cnn, i nuovi contagi sarebbero 65, portando il totale complessivo a 135 casi. Prima che fossero noti i 65 nuovi casi, circa 100 dei passeggeri e dell'equipaggio erano già stati ricoverati in ospedale, mentre i restanti 3.600, per lo più ... ilfogliettone

