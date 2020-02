Si fingeva un giovane cantante canadese ​e adescava minorenni: arrestato (Di martedì 11 febbraio 2020) Giorgio Vaiana Aveva creato un falso profilo facebook per adescare minorenni a cui poi chiedeva foto e video senza indumenti. La polizia lo ha scoperto e arrestato Un falso profilo con la foto di un noto cantante canadese. Con questo "trucchetto" era riuscito ad adescare diverse minorenni sulla chat di facebook. A finire in manette un uomo di Teramo che era riuscito ad adescare una giovane di Nicosia, in provincia di Enna. La scorsa settimana, la polizia postale e delle comunicazioni per l'Abruzzo, a seguito di una perquisizione su delega della procura di Caltanissetta, ha fatto irruzione a casa dell'uomo che ha 50 anni. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia da parte dei genitori della minorenne al commissariato di Nicosia. I dati telematici hanno ricondotto a una donna residente in provincia di Teramo quale possibile responsabile del'adescamento. Nell'operazione è ... ilgiornale

