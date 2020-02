Sciopero Scuola Docenti e ATA a Febbraio e Marzo le date delle proteste, ecco le motivazioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Sciopero Scuola 2020 i precari sono pronti a scendere in piazza per dimostrare il loro disappunto e per protestare, ecco tutte le date interessate. Sono due le date previste per i prossimi scioperi scolastici 2020, la prima è il 14 Febbraio 2020 e l’altra è il 17 Marzo 2020. Un nuovo Sciopero generale che vedrà coinvolti Docenti, personale ATA e DSGA che sono principalmente precari, ma questo non esclude la possibilità che nelle prossime settimane possano aggiungersi anche gli insegnanti di ruolo. Si scende in piazza per protestare contro la rottura delle trattative con il Miur per i nuovi concorsi pubblici che il Ministero dell’Istruzione sta in questi giorni preparando. Ci sono diversi punti di disaccordo tra l’istituzione e i sindacati che hanno portato perciò allo Sciopero. Tra i vari punti di rottura troviamo i parametri d’accesso alle selezioni ordinarie e riservate che risultano ... circuitoscuola

