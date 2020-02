Riki riceve una critica e risponde con insulti omofobi: l’ennesima dimostrazione del suo brutto carattere (Di martedì 11 febbraio 2020) Riki risponde con gli insulti a una critica: “Io bello e intelligente, tu checca e frustrato” Che Riki sia avvezzo alle polemiche, specie sui social, non è certo una novità. Il cantante, ultimo a Sanremo 2020, ha infatti attaccato su Instagram Davide Misiano, a seguito di una pagella piuttosto negativa nei confronti del suo brano in gara al Festival. Misiano, noto personaggio tv che ha commentato Sanremo per All music Italia, ha stroncato la canzone Lo sappiamo entrambi scrivendo: “Già l’incipit è faticoso, ma quando arriviamo a “Parole che inciampano / Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso / e poi sul telefono / Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato / Ti diverti e ti annoi / Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato” abbiamo smarrito i soggetti e abbiamo capito meno del monologo della Leotta. Quindi tracciamo tutto con penna rossa, ... tpi

