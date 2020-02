Raffaella Mennoia, il doloroso lutto: “Ci incontreremo in altri mondi” (Di martedì 11 febbraio 2020) Un terribile lutto, quello che ha colpito Raffaella Mennoia nelle ultime ore. L’autrice di Uomini e Donne, nonché di programmi come Temptation Island (e Temptation Island Vip), ha perso suo padre. È stata la stessa donna a diffondere la notizia tramite i suoi profili social. La Mennoia, infatti, ha pubblicato su Instagram un video in cui viene ripreso un sole che tramonta nel deserto. La didascalia, volta ad accompagnare la clip, è proprio una dedica al padre, capace di mettere i brividi e commuovere anche i cuori più aridi. «Quando ero piccola a ogni pianto disperato ripetevo voglio papà. Adesso come allora ripeto la stessa frase… Spero ci incontreremo in altri mondi. Ciao papà, la tua gipsy», si legge. Il racconto di Raffaella Mennoia Già negli scorsi mesi, Raffaella Mennoia aveva raccontato ai suoi follower della difficile situazione familiare che stava vivendo. «Non voglio ... velvetgossip

