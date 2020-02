Prove inutilizzabili: torna libero l’ortopedico Iannelli (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il tribunale del Riesame di Napoli ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’ortopedico napoletano Paolo Iannelli. I giudici dell’ottava sezione hanno annullato la misura di custodia cautelare che il 23 gennaio scorso aveva colpito il noto professionista per l’accusa di bancarotta fraudolenta con false fatture e presunte tangenti sulle protesi. Sotto sequestro erano finiti anche la società Il Muletto e beni per 4,8 milioni di euro riconducibili all’ex primario del Cardarelli. Secondo inquirenti e investigatori Iannelli avrebbe fatto confluire il denaro versato dai pazienti di quella clinica su conti correnti intestati a persone a lui riconducibili. L'articolo Prove inutilizzabili: torna libero l’ortopedico Iannelli proviene da Anteprima24.it. anteprima24

fra_balsamo : @Beran50 @tizziviola Perché spesso indagini durano troppo? Perché spesso le prove depositate diventano inutilizzabi… - vorfreuvde : @mavrtij ma poi le prove sono state dichiarate inutilizzabili, ci sarà un motivo se esistono tribunali e organi giurisdizionali no? -