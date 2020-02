Nonnino picchiato in casa di riposo degli orrori, si aggrava la posizione degli indagati (Di martedì 11 febbraio 2020) Arresti domiciliari per tre dei cinque indagati dell’indagine sulla casa di riposo degli orrori della Zisa di Palermo. La sentenza non è ancora esecutiva ma tre degli indagati delle presunti maltrattamenti nei confronti di un vecchietto ospitato nella comunità alloggio “Anni azzurri” potrebbero essere messi ai domiciliari. il gip aveva disposto a tutti il divieto di dimora. Ora i due gestori, Brigida Camarda, di Monreale,il marito palermitano e dipendente regionale, Michele Riccobono, e la badante in nero e con reddito di cittadinanza, Rosa Briolotta, rischiano l’aggravamento della misura cautelare. Restano con l’obbligo di dimora i due figli della coppia. Secondo il Tribunale del Riesame, i maltrattamenti sarebbero avvenuti nei confronti di tanti ospiti della casa di riposo della Zisa che in quel momento erano 13. Una posizione più grave dunque rispetto ... direttasicilia

Notte di terrore ad Altofonte - Nonnino picchiato - legato e rapinato in casa : Notte di terrore ad Altofonte dove un anziano di 78 anni sarebbe stato sorpreso in casa da alcuni banditi, legato a una sedia e rapinato . La vicenda si è consumata nella zona di Piano Maglio ad Altofonte . La rapina sarebbe avvenuta la nel corso della Notte tra lunedì e martedì. Ora sull’episodio indagano i Carabinieri di Altofonte e della Compagnia di Monreale. La vittima ha raccontato che due uomini con il volto coperto da un cappuccio si ...

Nonnino picchiato e imbavagliato in casa di riposo degli orrori a Palermo - 5 indagati (VIDEO) : Con l’operazione “Anni neri”, la Polizia di Stato, a seguito di una complessa ed articolata attività di indagine, ha dato esecuzione alla misura cautelare del Divieto di Dimora nei Comuni di Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Monreale, Misilmeri, Villabate e Bagheria, disposta dal GIP di Palermo, nei confronti di cinque indagati responsabili a vario titolo di maltrattamenti aggravati (dalla circostanza che la persona offesa, ...