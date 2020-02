Istat, la popolazione non cresce: 117mila italiani in meno, ogni 100 morti solo 67 nascite (Di martedì 11 febbraio 2020) La popolazione italiana continua a non crescere, anzi è diminuita al prima gennaio 2020 di 117mila unità rispetto all'anno precedente. È quanto rivelato dall'Istat, che ha anche sottolineato il trend negativo delle nascite rispetto al numero delle morti anche se cresce l'aspettativa di vita, soprattutto nelle regioni del Centro Nord. Male il Sud: nonostante abbia più giovani, si sta lentamente spopolando. fanpage

