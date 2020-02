Il Mattino: troppi torti arbitrali per il Napoli, De Laurentiis telefona a Gravina (Di martedì 11 febbraio 2020) Con l’episodio del tocco in area non sanzionato da Giua in Napoli-Lecce, sembra essere tornati indietro a Napoli-Atalanta quando Giacomelli non aveva interrotto il gioco dopo il contatto tra Kjaer e Llorente. All’epoca Rizzoli dette ragione ad Ancelotti, ricorda il Mattino Gli errori non si sono fermati e questo chiaramente danneggia il Napoli, per questo motivo il presidente De Laurentiis si è messo al telefono con il presidente della Figc Gravina per protestare, per far sentire la sua amarezza, la sua rabbia per il rigore che Giua non ha assegnato al Napoli nella gara con il Lecce. Tra i due il rapporto è di amicizia, quindi Gravina sa bene che nei primi minuti della telefonata occorre far sbollire l’ira del patron del Napoli. troppi torti in questa stagione, l’elenco di errori è lungo e De Laurentiis ritiene che sia necessario mettere in discussione il Var e il sistema ... ilnapolista

