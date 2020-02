Grande Fratello Vip: Serena Enardu e Licia Nunez in nomination (Di martedì 11 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati di lunedì 10 febbraio sono: Serena Enardu e Licia Nunez, Barbara Alberti lascia la casa. (video) Ieri, lunedì 10 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini a tenere le redini del programma di Canale 5. Per chi non è riuscito a seguire tutta la puntata, perchè magari era tardi ha perso i momenti caldi della serata come quello delle nomination, vi aiutiamo a recuperarli. I nominati della puntata di ieri sono Serena Enardu e Licia Nunez. Come accade ogni settimana, un gruppo di concorrenti deve annunciare la sua nomination in modo palese. Questa settimana erano sia uomini che donne, erano: Licia, Aristide, Pago, Serena, Fabio, Barbara Alberti, Antonella Elia, Denver, Paola e Patrick dovranno votare tra il concorrente da mandare al televoto. I concorrenti rimasti erano immuni e hanno potuto fare le loro ... dituttounpop

