Diletta Leotta va sempre più veloce: gli stivali alti sono da capogiro (Di martedì 11 febbraio 2020) Nuova foto su Instagram per la bella Diletta Leotta che gioca con la velocità e le due ruote nello scatto: gli stivali alti fanno impazzire tutti i fan Diletta Leotta – Sanremo (fonte foto: GettyImages) Dopo il successo e l’ulteriore notorietà conquistata a Sanremo, Diletta Leotta continua a far impazzire i fan su Instagram, con la pubblicazione di una nuova foto che fa davvero girare la testa a tutto il suo nutrito pubblico. Gioca con la velocità, nell’ultimo scatto condiviso con i fan sul social network, mentre indossa un abito davvero sensuale, corto e che lascia scoperte le spalle, con uno stacco di gamba su cui spiccano gli alti stivali neri. “Sfreccio per Sanremo“, è il testo che accompagna l’immagine in cui la splendida Diletta ha tra le mani un veicolo di trasporto Helbiz, un monopattino elettrico davvero carino. ... chenews

quelliche_rai2 : DILETTA LEOTTA È TORNATA A TROVARCI, FINALMENTE! C'È ANCHE SUA NONNA TRA IL PUBBLICO! ? #QCC #Sanremo2020… - trash_italiano : SIMONA IZZO CONTRO DILETTA LEOTTA ?? #noneladurso - StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 -