Dele Alli nella bufera, posta un video in cui ironizza sul coronavirus: aperta un'indagine [FOTO e DETTAGLI] (Di martedì 11 febbraio 2020) Guai per il centrocampista del Tottenham Dele Alli. L'inglese ha postato un video sul suo profilo Snapchat che ora rischia di costargli caro. Alli si è ripreso all'aeroporto di Londra con una mascherina mentre inquadra un cinese. Nelle immagini si vede anche una confezione di igienizzante per le mani. Il video apparso sul web è circondato da didascalie con battute sull'epidemia del coronavirus che sta facendo centinaia di vittime in Cina. Il Daily Star ha ripreso il video e Alli è finito in pochi minuti nella bufera. Successivamente il calciatore lo ha rimosso e si è scusato ma la Federazione inglese ha comunque aperto un'indagine che potrebbe portare a una multa o addirittura a una squalifica. Tutto dipenderà dalla decisione della FA, che dovrà stabilire se il comportamento del 23enne sia in qualche modo offensivo o razzista. In basso uno screenshot del video.

