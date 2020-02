Coronavirus, altri due casi in Vietnam. Contagiata una bambina di tre mesi (Di martedì 11 febbraio 2020) altri due casi di Coronavirus sono stati registrati in Vietnam: a essere contagiati sono stati una bambina di appena tre mesi ed una donna di 55 anni. A riferirlo è l’emittente Cnn che cita l’agenzia di stampa statale Vietnamita Vna. La piccola è stata sottoposta al test dopo che a sua nonna è stato diagnosticato il virus. La donna abita accanto ad una persona Contagiata, rientrata in Vietnam dopo un recente viaggio a Wuhan. È di questa notte la notizia di un nuovo caso a San Diego in California, che porta a 13 i casi di contagiati negli Stati Uniti. Ieri, 10 febbraio, ci sono state due vittime del Coronavirus fuori dalla Cina: una nelle Filippine e un’altra ad Hong Kong. Leggi anche: Coronavirus, Borrelli: «Valutiamo ipotesi controlli nelle stazioni e regole per le gite scolastiche»Coronavirus, il Giappone dimezza i collegamenti aerei con la CinaCoronavirus, ... open.online

