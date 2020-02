Calciomercato Milan, Donnarumma sempre più lontano dai rossoneri (Di martedì 11 febbraio 2020) Calciomercato Milan, Donnarumma si allontana. Su di lui il Real Madrid, ma attenzione anche a Juventus e Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma si allontana sempre di più dal Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport la situazione contrattuale ancora non è stata risolta e le grandi squadre d’Europa hanno iniziato a mettere gli occhi sul portiere rossonero. Ad oggi il Real Madrid è la società indicata per accaparrarsi il giocatore, ma attenzione a anche alla Juventus e al Paris Saint-Germain: entrambe le squadre lo hanno già cercato nelle scorse sessioni di mercato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TMit_news : Bomba ?? dalla Germania: Ralf #Rangnick è vicinissimo a firmare con il @acmilan con un doppio ruolo! Fra poco tutti… - MassimoMec : #Milan futuro a rischio per #Pioli: senza Europa sarà addio? ALLORA POSSONO ESONERARLO SUBITO - sportli26181512 : Milan, futuro a rischio per Pioli: senza Europa sarà addio: Ancora pochi mesi e sarà il momento della verità. Il Mi… -