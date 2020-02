Whirlpool, presidio degli operati davanti alla prefettura di Napoli: “Vertenza a un punto morto. Se perdiamo lavoro problema di ordine pubblico” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “La nostra vertenza è a un punto morto, il nostro manager continua a dire che questa fabbrica è insostenibile. Noi non la vediamo così. Siamo per l’ennesima volta in prefettura per chiarire che di questo passo sarà difficile gestire l’ordine pubblico. Non si può stare così”. Si è conclusa con un incontro tra una delegazione sindacale e il prefetto di Napoli, Marco Valentini, la manifestazione promossa oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Rsu dello stabilimento di via Argine sulla vertenza Whirlpool. Una rappresentanza di lavoratori ha partecipato al presidio in piazza del Plebiscito. Nel corso dell’incontro, così come ha riferito il segretario generale della Cgil di Napoli, Walter Schiavella, “il prefetto si è impegnato a sollecitare ulteriormente il governo sia per quanto attiene le prospettive industriali e occupazionali, sia per ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Whirlpool, presidio davanti alla prefettura di Napoli: “Vertenza a un punto morto. Se… - infocampania : NAPOLI - WHIRLPOOL, GLI OPERAI ANNUNCIANO UN PRESIDIO IN PREFETTURA PER LUNEDì - robertovigg69 : RT @mimmogammella2: Whirlpool Napoli, operai in presidio: «Vogliamo incontrare il Prefetto» -