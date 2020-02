Via Pirandello, necessario l’abbattimento di alberi pericolanti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento- A via Luigi Pirandello nei pressi della chiesa di San Gennaro sono cominciati stamani i lavori per l’abbattimento di alcuni alberi di alto fusto messi a dimora alcuni decenni or sono, in un’aiuola spartitraffico. Gli alberi sono stati ritenuti pericolanti e comunque le loro radici hanno profondamente stravolto la sede stradale rendendo assai difficoltoso il transito delle auto. Lavori necessari per rendere fruibile le carreggiate anche con il ritorno del maltempo in città. L'articolo Via Pirandello, necessario l’abbattimento di alberi pericolanti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

