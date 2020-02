Spazio: Solar Orbiter vola verso il sole (Di lunedì 10 febbraio 2020) Solar Orbiter, il satellite di osservazione del sole costruito da Airbus, è stato lanciato con successo ieri sera da Cape Canaveral, in Florida, alle 23:03 ora locale. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) studierà il sole per capire meglio come viene creata l’eliosfera, la vasta bolla che avvolge il sistema Solare. Solar Orbiter è dotato di 10 strumenti di rilevamento in situ e remoti, per scattare fotografie, raccogliere dati su particelle, vento e eruzioni Solari, e sul campo magnetico del sole. “Il lancio di oggi è un enorme successo per tutti i team europei e americani che hanno partecipato a questa missione. Siamo impazienti di vedere le affascinanti scoperte che farà Solar Orbiter studiando il sole”, ha dichiarato Ian Walters, responsabile del programma Solar Orbiter di Airbus. Solar Orbiter eseguirà diverse manovre di accelerazione ... meteoweb.eu

fisco24_info : Il viaggio nello spazio di Solar Orbiter per svelare i segreti del Sole: Partito da Cape Canaveral il viaggio della… - SuperErmy : RT @Addioegrazieper: Dispiegati i pannelli solari, ora #SolarOrbiter viaggia verso la nostra stella. Su @wireditalia i dettagli della missi… - raffaelladaros : RT @wireditalia: Dopo due rinvii, la sonda che studierà l'eliosfera è partita stamattina. Ecco cosa farà una volta arrivata in orbita. http… -