Sanremo, la clamorosa sorpresa della classifica: i dati post-festival svelano il vincitore del televoto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Diodato con ‘Fai rumore’ trionfa alla 70esima edizione del festival di Sanremo. Secondo classificato Francesco Gabbani con ‘Viceversa’, terzo gradino del podio per i Pinguini Tattici Nucleari con ‘Ringo Starr’. La classifica finale dal quarto posto al 23mo vede poi nell’ordine Le Vibrazioni, Piero Pelù, Tosca, Elodie, Achille Lauro, Irene Grandi, Rancore, Raphael Gualazzi, Levante, Anastasio, Alberto Urso, Marco Masini, Paolo Jannacci, Rita Pavone, Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Elettra Lamborghini, Junior Cally e Riki. Grande delusione per Alberto Urso, tenore lanciato da Amici di Maria De Filippi e grande favorito, ma la sua “Il sole ad Est” non ha convinto. Il cantante messinese non è riuscito a salire sul podio perché penalizzato dalla demoscopica e dalla stampa.



