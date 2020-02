Sanremo 2020, la classifica secondo i social: i vincitori (Di lunedì 10 febbraio 2020) La 70esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa tra polemiche, lacrime e emozioni: a conquistare il podio da vincitore è stato Diodato, ma sui social c’è chi avrebbe preferito un altro artista come numero 1 di questa edizione del Festival. Sanremo: la classifica social Diodato è il vincitore effettivo della 70esima edizione del Festival di Sanremo, e in tanti si sono detti soddisfatti del fatto che “abbia vinto il migliore”. secondo la classifica emersa dalle preferenze social dei telespettatori però, a “meritare” il podio sarebbe stato un altro artista della kermesse: si tratta di Achille Lauro, che ha sconvolto il pubblico dei telespettatori con i suoi look trasgressivi e fuori dal comune. Sempre secondo i social il secondo posto del podio lo avrebbe meritato Elodie, mentre al terzo posto si sarebbe ritrovato quello che è stato ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left - trash_italiano : #Sanremo2020: Piero Pelù accusato di plagio durante la finale - CONFRONTO AUDIO -