Riprende a tutta la diffusione di EMUI 10 su Honor 20 dal 10 febbraio

Ci sono buone notizie da portare alla vostra attenzione oggi 10 febbraio per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 a bordo di una serie di device come quella legata ai vari Honor 20. Dopo i rallentamenti del mese scorso, che vi abbiamo documentato con un articolo specifico, questo lunedì pare che il trend stia cambiando per il top di gamma che ha visto la luce nel 2019. Proviamo dunque ad analizzare più da vicino le notizie che abbiamo raccolto per voi nel corso delle ultime ore. La svolta su EMUI 10 per i possessori di un Honor 20 Stando a quanto riportato da Huawei Central, infatti, la situazione si sta sbloccando una volta per tutte, in riferimento al pubblico che ha deciso di puntare su un Honor 20. Proprio in queste ore, nello specifico, gli utenti che hanno deciso di puntare su Honor View 20 e Honor 20 hanno riferito di aver iniziato a ricevere

