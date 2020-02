Rientrati gli ultimi 8 da Wuhan ma resta Niccolò da recuperare (Di lunedì 10 febbraio 2020) Francesca Angeli Atterrati a Pratica di Mare, ora in quarantena al Celio Ansia per due bimbi della Cecchignola: sono negativi La «resistenza» italiana ai tempi del coronavirus. In un'altalena di notizie allarmanti mitigate dalle rassicurazioni delle istituzioni sanitarie l'opinione pubblica balla sulle montagne russe tra psicosi e fatalismo. Sono passati 40 giorni da quando le autorità sanitarie cinesi hanno reso nota la presenza di «un focolaio di sindrome febbrile, associata a polmonite di origine sconosciuta» tra gli abitanti di Wuhan e un mese da quando il 9 gennaio l'Oms ha certificato l'identificazione da parte delle autorità sanitarie cinesi di un nuovo ceppo di coronavirus fino ad allora sconosciuto. Da allora i casi di infezione da 2019-nCoV accertati in Italia restano soltanto 3: i due coniugi cinesi, una coppia di turisti, e il giovane che era volato a Wuhan per ... ilgiornale

