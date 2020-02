Presa Diretta, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 10 febbraio 2020 su Rai 3 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Presa Diretta, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 10 febbraio 2020 su Rai 3 Torna questa sera, 10 febbraio 2020, su Rai 3, Presa Diretta, la trasmissione condotta da Riccardo Iacona che come ogni settimana mette al centro gli argomenti di attualità attraverso inchieste e interviste. Un’occasione per andare più a fondo su questioni di grande interesse, attraverso servizi e approfondimenti. Titolo della puntata di stasera è Tutti spiati? Ma quali sono le anticipazioni, gli ospiti e i temi di Presa Diretta di stasera? Scopriamolo insieme. Presa Diretta, le anticipazioni della puntata di stasera La puntata di questa sera di Presa Diretta analizzerà il nostro continuo navigare su Internet tramite cellulari, auto, elettrodomestici smart, lasciando irrimediabilmente tracce. Ogni dispositivo digitale infatti raccoglie informazioni su di noi, su ciò che facciamo, dove ... tpi

bancaetica : Come funziona il circuito e la moneta complementare sarda @Sardexnet ? Ce lo racconta questa sera Andrea Vignali… - RaiTre : Negli ultimi anni in Europa abbiamo perso la metà delle specie di impollinatori. Mele, pere, kiwi, cioccolato, ca… - Raicomspa : Api, farfalle e impollinatori, dai quali dipende il 75% della produzione alimentare, a rischio estinzione per l'uso… -