Ordina da un ristorante take-away cibo indiano a base di curry, 15enne muore dopo due giorni di agonia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una ragazza di 15 anni, che si chiamava Megan Lee, è morta dopo aver mangiato del cibo indiano a base di curry. La ragazza abitava in una piccola città della regione inglese del Lancashire e aveva deciso di mangiare indiano, come spesso era sua abitudine. La ragazzina aveva Ordinato il cibo da un ristorante takeaway della città che dopo qualche ora dall’Ordinazione aveva provveduto a consegnare. La ragazza ha subito iniziato a sentirsi male e ha chiesto aiuto ai suoi genitori. La 15enne è stata ricoverata in un ospedale ma le sue condizioni cliniche sono sempre più peggiorate. dopo due giorni di agonia Megan è morta. La famiglia ha voluto ricordare così la piccola Megan:«Era la nostra Megan, la nostra principessa, mancherà a tutti col suo sorriso travolgente». Le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro il locale e provveduto a esaminare i resti del cibo indiano ... baritalianews

