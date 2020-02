Niente accordo su una stradina di 10 metri e Ciampi attacca Pepe: “Altro che Comune unico” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAngelo Ciampi all’attacco di Mario Pepe. Il sindaco di San Martino Sannita, attraverso un post su Fb, prende di mira la fascia tricolore di San Giorgio del Sannio per il mancato rispetto degli accordi essenziali alla realizzazione di una stradina di collegamento tra i due comuni confinanti. Una vicenda a questo punto destinata ad influire pure sul percorso di costruzione del Comune unico del Mediocalore promosso dallo stesso Pepe. “Se non si riesce a realizzare un pezzo di strada di circa 10 metri che consentirebbe di unire i due comuni non si può pensare addirittura di fonderli” – commenta infatti Ciampi. D’altronde, questo riguardante la stradina sarebbe già il secondo “incidente istituzionale” tra i due comuni: il primo ha riguardato il canile intercomunale. Insomma, a farla breve, se da un lato Pepe insiste sul ... anteprima24

