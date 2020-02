Mangiare le unghie sempre fa venire il tumore alle mani (Di lunedì 10 febbraio 2020) Courtney Whithorn è una ragazza australiana di 20 anni con un brutto – ma comunissimo – vizietto: quello di mangiarsi le unghie. La cattiva abitudine è nata ai tempi della scuola, nel momento in cui alcuni coetanei avevano cominciato a prenderla di mira. “All’età di 14 anni ero al liceo e sono stato vittima di bullismo cronico, il morso delle unghie è diventato un meccanismo di difesa per me“, ha raccontato. La giovane ha preferito mantenere il segreto e non dire nulla ai suoi genitori, escogitando un piccolo piano per evitare di essere scoperta: dopo essersi mangiata le unghie fino all’osso, sulle mani si faceva applicare del gel o delle ricostruzioni. L’effetto finale era credibile e gradevole alla vista: nessuno poteva pensare che la realtà dei fatti era profondamente diversa. Le cose sono cambiate quando Courtney ha notato che l’unghia del pollice, ricrescendo, ... velvetgossip

