Lutto per Raffaella Mennoia: morto il padre dell’autrice di Uomini e Donne (Di lunedì 10 febbraio 2020) Poche ore dopo la notizia del Lutto che ha colpito Teresa Langella, una terribile notizia si abbatte sulla vita di un altro volto di Uomini e Donne: è morto il padre di Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione di Maria De Filippi. morto il padre di Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia colpita dal Lutto per la morte del padre: la storica autrice di Uomini e Donne ha affidato al suo profilo Instagram uno struggente messaggio d’addio al genitore, scomparso dopo aver lottato contro la malattia. Era stata la stessa Mennoia, tempo fa, a svelare il dramma del papà malato di cui si è presa cura fino alla fine. Dolcissime le parole condivise sui social: “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo “Voglio papà” adesso come allora ripeto la stessa frase..Spero ci incontreremo in altri mondi ciao Papà’ la tua Gypsy“. Post di Raffaella Mennoia su InstagramLa dura ... thesocialpost

