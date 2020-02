Linea 6 metropolitana di Napoli: lavori saranno completati entro il 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Linea 6 metropolitana: stato di avanzamento dei lavori presentato con video a Bruxelles. Per inizio 2021 ci saranno lo svolgimento di pre-esercizio, l’attivazione e l’apertura al pubblico. Se, da un lato, continuano i disagi sulla Linea 1 nonostante la tratta sia tornata da Piscinola a Garibaldi, dall’altro lato ci sono buone notizie per quanto riguarda la Linea 6 della metropolitana di Napoli (una tratta di 6 chilometri che collegherà la zona occidentale con il cuore della città): i lavori sono in fase di completamento. Lo stato di avanzamento dei lavori è stato presentato a Bruxelles, attraverso un video, pubblicato anche sul canale Youtube Por Campania Fesr della Regione Campania. Giuseppe Molisso, project director di Hitachi, concessionaria della Linea 6 di Napoli, ha spiegato che “su alcune vetture sono stati completati gli interventi di potenziamento impiantistico che ... 2anews

Notiziedi_it : Guasto in metropolitana, sospeso un tratto della linea Rossa - antlan1 : @bertagiu @Daniele_Brundu si ma a renderla tecnicamente 'metropolitana' sarebbe l'accesso ai treni ' a raso' che n… - Napoliflash24 : Nuovi disagi per la Metropolitana di Napoli. Intanto si lavora al completamento della linea 6 -… -