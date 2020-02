Legbreaker è uno strambo puzzle platform in cui ogni salto rompe una gamba al protagonista (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al protagonista rapito da una compagnia misteriosa è stato iniettato un siero che gli conferisce un incredibile potere nel salto, tuttavia il rovescio della medaglia è che, ogni volta che salta, si rompe una gamba: questa è la premessa principale dietro lo strambo puzzle platform Legbreaker.Secondo la sinossi del gioco: "in Legbreaker assumi il ruolo di un soggetto di prova prigioniero, riluttante, che sta eseguendo un esperimento per un nuovo siero che, quando iniettato nei quadricipiti, aumenta notevolmente la potenza muscolare e consente di saltare molto in alto. Tuttavia, c'è un piccolo (e doloroso) inconveniente nel siero: ogni volta che si salta una delle gambe si rompe. Ciò significa effettivamente che si può saltare solo due volte per livello fino a quando il protagonista non rimane a strisciare sul pavimento!".È un concetto incredibilmente unico e lo stile grafico aiuta a ... eurogamer

