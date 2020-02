“Il tua faccia è un cantiere!”. Nina Moric ‘demolita’ in diretta tv. E la sua reazione è esagerata (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non si placa la controversa vicenda tra Luigi Mario Favoloso (e famiglia) e Nina Moric. Lui ha denunciato lei per diffamazione, riguardo gli attacchi violenti che lei avrebbe dichiarato di aver subito dal suo ex. Nina Moric è protagonista del momento delle ‘5 sfere’, lui ritiene di essere oggetto di un attacco mediatico: “Mi vuole distruggere perché l’ho lasciata, non l’ho mai picchiata, lei ha fatto una liposuzione e quelli erano segni lasciati dall’intervento”. Poi è la volta del contrattacco della Moric: “È un bugiardo, dice che sono autolesionista, ma non è così”. I 5 sferati sono Loredana, la madre di Favoloso, Gianluigi Nuzzi di “Quarto Grado”, Alessandra Mussolini, Enrica Bonaccorti, Alessandro Meluzzi. Loredana, la madre di Favoloso, attacca: “Non ti vergogni di aver strumentalizzato tutto? Anche per quelle donne che ... caffeinamagazine

