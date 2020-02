Harry e la calvizia: trattamento in atto per il Principe? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Principe Harry avrebbe ereditato dal padre Carlo e da suo fratello William qualche problema di calvizie: secondo indiscrezioni il Principe – su richiesta di sua moglie Meghan Markle – avrebbe deciso di rimediare sottoponendosi a un costoso trattamento. Il trattamento del Principe Harry Secondo indiscrezioni il Principe Harry si sarebbe recato nella prestigiosa Philip Kingsley Trichological Clinic di Londra, dove si sarebbe sottoposto a un costoso intervento per cercare di scongiurare il più possibile la sua sempre più evidente calvizie. Il Principe sembrava aver perso molti capelli dopo le nozze e la nascita del piccolo Archie (forse anche a causa del continuo stress a cui è stato sottoposto in quel periodo). A spingerlo verso un trapianto sarebbe stata la moglie Meghan Markle, ex attrice da sempre attenta all’aspetto estetico del Principe. A casa Windsor Harry ... notizie

