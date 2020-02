Ha 27 anni ma è intrappolato nel corpo di uno di 12: malattia rara (Di lunedì 10 febbraio 2020) Detta così potrebbe sembrare una storia assurda; in realtà è il caso di Tomasz, ha 27 anni ma fisicamente ne dimostra 12 anni. Si tratta di una rara malattia, che colpisce pochissime persone al mondo. La sua è una vita complicata: viene costantemente giudicato e soprattutto accusato di portare con sé dei documenti falsi. Una vita difficile Tomasz Nadolski è un ragazzo di 27 anni sebbene il suo aspetto dica tutt’altro. Non a caso quando guida e mostra la carta d’identità viene puntualmente accusato di avere un documento falso. Tutta colpa di una malattia rara che ha bloccato la sua crescita fisica e che lo costringe a vivere ogni giorno nel corpo di un dodicenne. La sua sindrome provoca infatti problemi a reni e sistema cardiovascolare, impedendo all’organismo di sintetizzare le molecole lipidiche. Come se non bastasse, Tomasz deve passare fino a 20 ore al giorno attaccato ... velvetgossip

stuckyggirl : Achi un bambino di tre anni intrappolato nel corpo di un trentenne #CTCF - Chiamale : sono tristissima e incazzatissima. ho visto per la terza volta Ivan, a di stanza di anni, lo vedo sempre più intrap… - bbluefestival : Oltre 1 milione di animali marini, tutti gli anni, muore intrappolato in reti come questa. Delfini, pesci, squali,… -