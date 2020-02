Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la decima puntata: anticipazioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la decima puntata, chi sarà eliminato tra Fabio Testi, Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Barbara Alberti? anticipazioni. Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il decimo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia. Dopo la pausa dovuta a Sanremo, il Grande Fratello Vip è pronto a tornare, stasera 10 febbraio, con una nuova e scoppiettante puntata in cui ne vedremo delle belle. Anzitutto per il confronto tra Antonella Elia e il compagno, Pietro Delle Piane, sul presunto tradimento. Lui, ospite ieri sera di Barbara D'Urso, non sembra aver detto tutta la verità: litigio all'orizzonte? Sicuramente non ... movieplayer

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - fanpage : #Oscars Phoenyx stravince. Una conferma per un grande attore - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP Conduce @alfosignorini, in studio @wandaicardi27 e… -