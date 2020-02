Giulia Bongiorno frena Salvini: "Non spinga per il Sì al processo sulla Gregoretti" (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Io spero davvero che Matteo Salvini decida di non avallare la linea dell’autorizzazione a procedere nei suoi confronti”. Così l’avvocato Giulia Bongiorno, parlamentare della Lega, in un’intervista al Corriere della Sera in cui sottolinea: “Il Senato deve verificare se ha agito nell’interesse pubblico. E quel che vale oggi per Salvini tutelerà in futuro chi svolge questa funzione”.“Salvini non ha commesso alcun reato: rallentare lo sbarco in attesa della redistribuzione dei migranti non è sequestro di persona. Ma la legge prevede che il Senato sia giudice su un tema cruciale. E cioè, se il ministro abbia agito nell’interesse pubblico. E il Senato - evidenzia Bongiorno - su questo aspetto fondamentale è l’unico giudice altrimenti da domani sarà la magistratura a stabilire se un ... huffingtonpost

