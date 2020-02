Esonero Semplici, la Curva della Spal: «Meriti un futuro di successi» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo l’annuncio ufficiale dell’Esonero di Semplici da parte della Spal, arriva il messaggio d’amore da parte della Curva Ovest La Curva Ovest Ferrara ha diramato un comunicato dopo l’annuncio dell’Esonero di Semplici da parte della Spal. Ecco la dedica degli ultras biancoazzurri. «Purtroppo è arrivato il momento in cui ci dobbiamo davvero salutare. Sei arrivato con una contestazione e con una contestazione te ne vai. Anche se sai bene, tutti lo sanno, che nessuna delle due era rivolta a te. La prima ti ha portato bene, vedrai che anche questa sarà solo il preludio a una tua ennesima e incredibile impresa! Qui hai scritto la Storia Leo, saprai farlo anche altrove. Ne siamo certi. In questo merdoso calcio moderno che tritura tutto alla velocità della luce, non è però solo il Mister che ci mancherà, ma soprattutto l’Uomo. Quello che ci ha messo sempre ... calcionews24

