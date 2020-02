Coronavirus, Di Maio: “Un volo dell’Aeronautica sta per portare a casa Niccolò” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Per ben due volte Niccolò, il ragazzo di 17 anni bloccato a Wuhan, non è potuto salire sul volo di rimpatrio degli italiani. La prima volta, infatti, il ragazzo era stato bloccato ai controlli dell’aeroporto cinese con quasi 39 gradi di temperatura, la seconda volta, di nuovo, la febbre non gli ha permesso di tornare a casa. Un ragazzo deluso ma che non ha ancora perso la speranza. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha assicurato che “un volo dell’Aeronautica lo sta per portare a casa”. Coronavirus, Niccolò torna a casa Nelle prossime ore un volo dell’Aeronautica militare partirà dall’Italia per raggiungere Wuhan, focolaio del Coronavirus, e riportare a casa Niccolò. “Lo riporteremo a casa al più presto”, ha assicurato infatti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La notizia del rientro del giovane 17enne è stata data ai genitori ... notizie

fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio: “Un aereo militare andrà a prendere il 17enne Niccolò in Cina entro le prossime 24 ore. Nessu… - Giuly0013 : RT @Viv_Dany: #Coronavirus, 'Di Maio: 'Un aereo militare andrà a prendere il 17enne Niccolò in Cina entro le prossime 24 ore. Nessuno riman… - Notiziedi_it : Coronavirus, Di Maio “Niccolò presto in Italia” -