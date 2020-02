CBS sta pensando a una serie evento di CSI, con il cast originale (Di lunedì 10 febbraio 2020) CBS sta pensando a una serie evento di CSI, con il cast originale, per festeggiare il ventesimo anniversario della serie originale. Se pensavate di esservi sbarazzati di CSI e di tutte le sue iterazioni che sono andate in onda per anni su CBS, e anche in Italia (anche se in realtà Italia 1 non ha mai smesso), vi sbagliavate di grosso. Pare che CBS stia lavorando a una serie evento di CSI, quella originale ambientata a Las Vegas, per festeggiare il ventesimo anniversario della serie. La potenziale serie evento sarà sceneggiata da Jason Tracey (Elementary) e prodotta da CBS TV Studios e Jerry Bruckheimer TV. L’idea è ambientarla a Las Vegas e farla diventare un diretto sequel della serie originale. Visto che si tratta di una notizia non confermata, non ci sono altri dettagli, se non altre indiscrezioni. Secondo Deadline infatti la speranza sarebbe quella di far tornare il cast ... dituttounpop

dituttounpop : Pensavate di esservi sbarazzati di #CSI? (anche se in Italia non hanno mai smesso), #CBS sta pensando a una serie e… - tfaddicted : ?????????????? ?????????????? sta per tornare in TV come protagonista del drama politico della CBS '???????? & ??????????' di cui è appena… -