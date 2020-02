Caso Gregoretti, Giulia Bongiorno: “Salvini non spinga per il sì al processo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Caso Gregoretti, mercoledì voto al Senato su Salvini: l’appello di Giulia Bongiorno Si avvicina il giorno del voto del Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Gregoretti, la nave della Marina militare rimasta bloccata l’estate scorsa per quattro giorni al largo del Mediterraneo con a bordo 116 migranti, per ordine dell’allora ministro dell’Interno leghista. Mercoledì 12 febbraio 2020, infatti, il Senato deciderà se concedere o meno l’autorizzazione a procedere al tribunale dei ministri di Catania, dopo il voto favorevole al processo della Giunta delle immunità di Palazzo Madama, arrivato il 20 gennaio scorso. In quell’occasione Salvini – nel pieno della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria – aveva chiesto ai suoi di votare a favore del ... tpi

LegaSalvini : ++ Salvini sul caso della nave Gregoretti: «Nessun sequestro, nave al sicuro. Per Berlino a bordo 3 migranti perico… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SALVINI: ''IO E TRUMP BERSAGLI DELLA SINISTRA CHE USA GIUDICI PER IL POTERE'' - ninoBertolino : RT @giuliaselvaggi2: Salvini annuncia la vittoria della Lega in Emilia Romagna e la Lega ha perso. Salvini annuncia la vittoria del Milan n… -