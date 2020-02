Bimbo annegato in piscina: “Ha tentato in tutti i modi di uscire dall’acqua, nessuno se n’è accorto” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sotto inchiesta per omicidio colposo il responsabile della società che gestisce l’impianto di Aosta, tre bagnini e l’adulto che accompagnava Mohssine. Accogliendo la richiesta del pm Luca Ceccanti, il gup di Aosta Giuseppe Colazingari ha rinviato tutti e cinque a giudizio per i fatti avvenuti nel giugno 2017. fanpage

